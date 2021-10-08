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Пять клубов претендуют на Алексиса Санчеса. Чилиец не согласен на снижение зарплаты

Дата публикации: 08-10-2021

«La Gazzetta dello Sport» утверждает, что к Алексису Санчесу проявляют интерес сразу 5 клубов. При этом официальных запросов по чилийцу у «Интера», владеющего правами на него, пока нет. Причиной тому являются высокие финансовые требования форварда, которые потенциальные покупатели удовлетворить не готовы.

В «Интере» ежегодная зарплата Санчеса равняется 7 млн евро, а идти на существенное снижение оклада он не хочет.

Среди претендентов на нападающего значатся «Марсель» (Франция) и 4 испанских клуба.

В текущем сезоне на счету 32-летнего чилийца 4 встречи за «нерадзурри» (70 минут игрового времени), в которых он отметился 1 ассистом.

Ценник на Санчеса составляет 7,5 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

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