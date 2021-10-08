«Реал» претендует на таланта «Байера», которого оценили в 100 млн евро

Дата публикации: 08-10-2021

Флориан Вирц в скором времени может сменить «Байер» на «Реал» (источник – «AS»). Мадридцам интересен вариант с подписанием 18-летнего атакующего полузащитника. Среди конкурентов «сливочных» в борьбе за игрока значатся ряд клубов из АПЛ и «Бавария».



«Байер» согласен отпустить Вирца и даже озвучил сумму компенсации. За своего подопечного «фармацевты» хотят получить порядка 100 000 000 евро.



С 7 лет Вирц обучался футболу в структуре «Кельна». В январе 2020 года контракт с ним подписал «Байер». Его дебют за основу клуба состоялся спустя 4 месяца.



В сезоне 2021/2022 в активе хавбека 6 забитых мячей и 5 голевых пасов в 8 играх за команду из Леверкузена.



Эксперты портала «Transfermarkt» оценивают Вирца в € 65 млн.