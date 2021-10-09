«Ювентус» и «Милан» следят за ситуацией по контракту Юмтити

Дата публикации: 09-10-2021

«Football Italia» пишет, что «Милан» и «Ювентус» хотят видеть в своих рядах Самуэля Юмтити. Клубы планируют начать переговоры по его подписанию после того, как игрок разорвет трудовые отношения с «Барселоной».



Каталонцы пытались продать или отправить защитника в аренду минувшим летом. Однако француз не захотел уходить из клуба. В «Барселоне» также прорабатывали вариант с досрочным прекращением сотрудничества с игроком. Однако после встречи Юмтити с Жоаном Лапортой (президент «сине-гранатовых») футболиста оставили в команде, чтобы он смог еще раз попробовать пробиться в основу.



Пока дела у Самуэля идут не очень хорошо. В сезоне 21/22 он еще не появлялся на поле в составе «Барсы». Соглашение Юмтити с каталонцами истекает летом 2023 года.