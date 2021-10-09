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Конте и еще 2 топ-тренера в шорт-листе на пост наставника «Ньюкасла»

Дата публикации: 09-10-2021

По информации «Gazzetta dello Sport», Антонио Конте, который в настоящее время находится без клуба, могут назначить тренером «Ньюкасла».

Итальянский специалист считается основным претендентом на должность наставника «сорок». Вероятность того, что Конте согласится, довольно велика, поскольку ему интересны амбициозные проекты. После того, как владельцем «Ньюкасла» стал «Public Investment Fund» (Суверенный фонд Саудовской Аравии с совокупными активами в 430 миллиардов долларов), бюджет клуба, вероятно, резко возрастет.

При этом до завершения сезона 52-летний итальянский специалист вряд ли возглавит «сорок», поскольку он работает экспертом на телевидении.

Ранее СМИ писали о других претендентах на должность тренера «Ньюкасл Юнайтед», среди которых значились Стивен Джеррард (в данный момент наставник шотландского «Рейнджерс») и Фрэнк Лэмпард (без клуба).

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