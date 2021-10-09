«Арсенал» рассматривает Азмуна в качестве замены Ляказетту

Дата публикации: 09-10-2021

Портал «Goal», ссылаясь на «Onze Mondial», пишет, что Сердар Азмун может перебраться в английский «Арсенал».



В лондонской команде планируют подписать иранского нападающего на замену Александру Ляказетту, который в скором времени может покинуть «канониров» в связи с истечением трудового договора (в силе до 30.06.2022).



Азмун заключил контракт с «Зенитом» зимой 2019 года. Петербургский клуб выкупил права на форварда у «Рубина», заплатив за него 12 млн евро. Летом 2022 года иранец станет свободным агентом, так как его соглашение с командой Сергея Семака рассчитано до конца сезона 21/22.



В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету Азмуна 9 встреч с 5 забитых мячами и 1 голевой передачей.