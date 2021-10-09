«Бавария» нашла сменщика для Левандовского в Австрии

Дата публикации: 09-10-2021

Ресурс Goal.com утверждает, что «Бавария» хочет выкупить права на 19-летнего Карима Адейеми, на данном этапе карьеры выступающего за «Ред Булл Зальцбург». Юный нападающий является главной целью клуба на зимнее ТО.



Мюнхенцы продолжают искать форварда, который в будущем смог бы заменить Роберта Левандовского. В Адейеми руководство чемпиона Германии видит именно такого игрока.



Источник пишет, что стороны могут закрыть сделку уже в январе. В этом случае Карим продолжит выступать за клуб из Австрии на правах аренды.



При этом «Бавария» не является единственным претендентом на Адейеми. Среди конкурентов «красных» в борьбе за одарённого бомбардира значатся «Ливерпуль», «РБ Лейпциг» и «Барселона».



В сезоне 2021/22 на счету немца 16 игр в футболке «быков». В них он стал автором 11 голов и 2 ассистов.