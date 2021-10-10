«Интер» интересуется Йовичем, Ляказеттом и Нандесом

Дата публикации: 10-10-2021

По данным ресурса «Gazzetta», «Интер» собирается освежить линию нападения.



Одной из целей миланской команды будет Найтан Нандес, выступающий за «Кальяри». Как известно, клуб рассматривал вариант с покупкой вингера в летнее межсезонье, но сделка не состоялась. В зимнее трансферное окно «Интер» вернется к данному вопросу.



Также «нерадзурри» хотят купить форварда. Основными кандидатами на усиление здесь являются Александр Ляказетт и Лука Йович. Соглашение француза с «Арсеналом» истекает летом 2022 года, после чего он станет свободным агентом. Серб связан контрактом с «Реалом» до июня 2025 года. Ценник на Йовича равняется 20 млн евро (согласно оценке «Transfermarkt»). Однако расходы на его зарплату будут меньше, поскольку по действующему контракту Ляказетт получает вдвое больше.