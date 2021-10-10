Белотти покинет «Торино» и перейдет в «Милан»

Дата публикации: 10-10-2021

Андреа Белотти собирается покинуть «Торино».



Согласно информации «Tuttosport», 27-летний футболист не будет пролонгировать контракт с клубом и по окончании сезона получит статус свободного агента.



В услугах нападающего сборной Италии заинтересован «Милан». «Россонери» не собираются ждать окончания действия контракта Белотти. Они намерены оформить сделку в январе. При этом стороны еще не начали переговоры по трансферу игрока.



О ситуации с Белотти уже высказался президент «Торино». Урбано Каир сообщил: «Я предложил условия, которые и так будут слишком тяжелыми для нашего клуба, но заставить Андреа подписать контракт я не могу».



Цвета «Торино» футболист защищает с 2015 года. В сезоне 21/22 в его активе 3 матча за «быков» (1 гол).