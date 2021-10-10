«Лестер Сити» проявляет интерес к Иско

Дата публикации: 10-10-2021

«Fichajes» пишет, что Иско близок к тому, чтобы стать игроком «Лестера».



Англичане заинтересованы в приобретении 29-летнего хавбека «Реала», сделка может состояться уже зимой. Также возможен вариант с арендным соглашением до конца сезона. В этом случае в договоре будет прописана опция обязательного выкупа. Переход в стан «лис» позволит Иско получать больше игровой практики, которой ему не хватает в «Реале».



Иско воспитывался в структуре «Валенсии». Состав мадридцев он пополнил в 2013 году. В текущем сезоне на счету полузащитника всего 6 поединков за «сливочных», в которых он отметился 1 забитым мячом.



Стоимость испанца на трансферном рынке оценивается в 18 000 000 евро.



Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Милана».