«Лестер Сити» проявляет интерес к Иско
Дата публикации: 10-10-2021
«Fichajes» пишет, что Иско близок к тому, чтобы стать игроком «Лестера».
Англичане заинтересованы в приобретении 29-летнего хавбека «Реала», сделка может состояться уже зимой. Также возможен вариант с арендным соглашением до конца сезона. В этом случае в договоре будет прописана опция обязательного выкупа. Переход в стан «лис» позволит Иско получать больше игровой практики, которой ему не хватает в «Реале».
Иско воспитывался в структуре «Валенсии». Состав мадридцев он пополнил в 2013 году. В текущем сезоне на счету полузащитника всего 6 поединков за «сливочных», в которых он отметился 1 забитым мячом.
Стоимость испанца на трансферном рынке оценивается в 18 000 000 евро.
Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Милана».