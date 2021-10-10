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Игрок «Челси» стал трансферной целью «Реала»

Дата публикации: 10-10-2021

Антонио Рюдигер может сменить «Челси» на «Реал».

Портал «Goal» располагает информацией, что 28-летний центральный защитник является одной из основных трансферных целей мадридцев. При этом «сливочные» не намерены торопиться. Они планируют подписать Рюдигера летом, когда тот получит статус свободного агента.

Среди других претендентов на футболиста СМИ называют английский «Тоттенхэм Хотспур», итальянскую «Рому» и немецкую «Баварию».

Рюдигер оказался на «Стэмфорд Бридж» в июле 2017 года. Лондонцы заплатили за него «Роме» 35 млн евро. С тех пор Антонио поучаствовал в 159 матчах (8 голов и 3 ассиста).

Авторитетный ресурс Transfermarkt.de, специализирующийся на футбольных трансферах, оценивает стоимость немецкого защитника в 35 млн евро.

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