Старридж может зимой перейти в украинский клуб

Дата публикации: 10-10-2021

Карьера Дэниела Старриджа, в настоящее время защищающего цвета австралийского «Перт Глори», может продолжиться на Украине. Об этом рассказал Олег Авдыш.



«У меня есть инсайд про переход, который не был оформлен в летнее трансферное окно. Один из клубов украинской лиги мог усилиться Старриджем. Речь идет не о «Шахтере» или «Динамо». Эта команда вновь предпримет попытку договориться о переходе форварда зимой», - цитирует украинского агента ресурс «Meta-ratings».



Старридж, известный болельщикам по выступлениям за «Ливерпуль» и «Челси», с весны 2020 года оставался без клуба. В октябре 2021 года он подписал контракт с «Перт Глори». Стоимость форварда равняется 2 000 000 евро («Transfermarkt»).



Также на счету англичанина 26 игр и 8 голов в составе национальной сборной.