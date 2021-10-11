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Гисдоль станет новым главным тренером «Локомотива»

Дата публикации: 11-10-2021

На официальном сайте «Локомотива» появилась информация о новом тренере клуба. Им станет 52-летний Маркус Гисдоль. На тренерском мостике «железнодорожников» он сменит Марко Николича, который ушел из клуба 5-го октября.

Гисдоль работает тренером с 25 лет. Он отлично знаком Ральфу Рангнику, возглавляющему отдел спорта и развития в «Локомотиве». Впервые они встретились в «Хоффенхайме». Тогда Рангник тренировал основу клуба, а Гисдоль – вторую команду. В 2011 году они вместе работали в «Шальке».

Последним клубом Гисдоля был «Кельн», из которого он ушел в апреле 2021 года. Также специалист руководил «Шальке», «Гамбургом» и «Хоффенхаймом».

В настоящий момент обязанности главного тренера «Локомотива» исполняет Дмитрий Лоськов.

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