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«Интер» предложил Брозовичу продлить контракт до 2025 года

Дата публикации: 11-10-2021

Николо Скира пишет, что «Интер» планирует пролонгировать сотрудничество с Марсело Брозовичем. Стороны уже начали переговоры по новому контракту.

В ближайшие дни отец и по совместительству агент футболиста Иван Брозович намерен встретится с представителями «нерадзурри» для обсуждения деталей сделки. Контракт хорватского хавбека с миланцами истекает в июне 2022 года. Клуб планирует продлить соглашение до лета 2025 года.

Ранее в СМИ фигурировала информация об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», но переход так и не состоялся.

В «Интер» Брозович перешел 6 лет назад из загребского «Динамо». В сезоне 2021/2022 на счету хорвата 9 встреч (1 результативный пас).

«Transfermarkt» оценивает Марсело в 40 млн евро.

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