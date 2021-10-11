Ван де Беком интересуются «Ювентус» и «Ньюкасл»

Дата публикации: 11-10-2021

В «Твиттере» Николо Скиры появилась информация о потенциальных претендентах на Донни ван де Бека. Источник сообщает, что голландец в скором времени может покинуть «Ман Юнайтед».



Интерес к центральному полузащитнику проявляет «Ювентус»». Федерико Керубини (спортивный директор «бьянконери») уже говорил на тему перехода с агентом ван де Бека. Туринцы хотят получить игрока в аренду с опцией выкупа.



Другим претендентом на 24-летнего голландца является «Ньюкасл». СМИ также писали, что заполучить Донни в свою команду хочет Рональд Куман, возглавляющий «Барселону».



Контракт футболиста с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года. В сезоне 2021/2022 в активе ван де Бека всего 3 встречи за «манкунианцев» (без результативных действий).