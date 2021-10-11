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«Барселона» и Педри близки к продлению контракта

Дата публикации: 11-10-2021

«Барселона» близка к подписанию нового соглашения с Педри, о чём утверждает «El Mundo Deportivo».

По данным источника, стороны уже урегулировали финансовые аспекты сделки. В новом контракте с хавбеком будут прописаны отступные в размере 400 000 000 евро.

Срок действия соглашения пока остается под вопросом. «Барселона» настаивает на 5-летнем контракте, футболист хочет подписать договор на более короткий срок.

Напомним, «Барса» выкупила права на Педри у «Лас-Пальмаса» летом 2020 года. Сумма трансфера составила € 5 млн.

В текущем сезоне в активе 18-летнего испанца 4 поединка за «блаугранас», в которых он не отметился результативными действиями.

Рыночная стоимость Педри, согласно Transfermarkt.de, равняется 80 млн евро.

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