«Барселона» и Педри близки к продлению контракта
Дата публикации: 11-10-2021
«Барселона» близка к подписанию нового соглашения с Педри, о чём утверждает «El Mundo Deportivo».
По данным источника, стороны уже урегулировали финансовые аспекты сделки. В новом контракте с хавбеком будут прописаны отступные в размере 400 000 000 евро.
Срок действия соглашения пока остается под вопросом. «Барселона» настаивает на 5-летнем контракте, футболист хочет подписать договор на более короткий срок.
Напомним, «Барса» выкупила права на Педри у «Лас-Пальмаса» летом 2020 года. Сумма трансфера составила € 5 млн.
В текущем сезоне в активе 18-летнего испанца 4 поединка за «блаугранас», в которых он не отметился результативными действиями.
Рыночная стоимость Педри, согласно Transfermarkt.de, равняется 80 млн евро.