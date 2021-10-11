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«Фиорентина» интересуется нападающим «Спартака»

Дата публикации: 11-10-2021

«Фиорентине» интересен трансфер Джордана Ларссона, выступающего в составе «Спартака». Такая информация появилась на страницах издания «Firenze Viola».

«Фиалки» продолжают искать альтернативу Душану Влаховичу, контракт с которым продлить не удалось. Клубу потребуется замена, если центрфорварда продадут в зимнее трансферное окно.

Помочь в осуществлении подписания Ларссона могут связи, установившиеся между командами. Напомним, в январе 2021 года «Фиорентина» выкупила у «Спартака» права на Александра Кокорина.

Бомбардир сборной Швеции пополнил состав москвичей в 2019 году. «Красно-белые» приобрели его у «Норрчепинга» за 4 млн евро.

В сезоне 21/22 Джордан поучаствовал в 11 матчах во всех турнирах, не сумев отличиться в них результативными действиями.

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