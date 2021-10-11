«Бавария» хочет подписать несколько лидеров «Барселоны»

Дата публикации: 11-10-2021

«Бавария» рассматривает вариант с подписанием ряда футболистов, принадлежащих «Барселоне». Информацией поделился Тони Хуанмарти, представляющий ресурс Sport.es.



Журналист сообщил, что агенты нескольких игроков «сине-гранатовых» получили предложения от мюнхенской команды. «Бавария» заинтересована в услугах Педри, Марка-Андре тер Штегена и Сержиньо Деста.



В немецком клубе осведомлены о финансовых трудностях, которые до сих пор испытывает «Барселона». В «Баварии» полагают, что испанский гранд может согласиться на предложение по продаже своих игроков ради улучшения экономического состояния клуба. При этом футболистам каталонцев может понравиться проект Юлиана Нагельсманна, и они захотят присоединиться к нему.