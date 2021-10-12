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«Барселона» нацелилась на португальского голкипера

Дата публикации: 12-10-2021

«Mundo Deportivo» пишет, что Луиш Машимиану, выступающий за «Гранаду», может стать игроком «Барселоны». Сообщается, что каталонцам интересен вариант с покупкой голкипера. «Сине-гранатовые» ведут игрока с прошлого сезона, когда права на него принадлежали «Спортингу».

Машимиану пополнил состав «Гранады» этим летом. За 22-летнего голкипера испанская команда отдала 4,5 млн евро. Помимо этого, бывший клуб португальца может заработать еще 0,5 млн евро в формате бонусов. В контракте игрока с «Гранадой» предусмотрены отступные в размере 25 000 000 евро.

В сезоне 21/22 в активе голкипера 5 встреч, 2 из которых он отстоял на ноль.

Ценник на Машимиану равняется 5 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).

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