Азар может вернуться в «Челси»

Дата публикации: 12-10-2021

«Челси» может вернуть Эдена Азара, в настоящее время защищающего цвета «Реала».



По данным «El Nacional», Роман Абрамович, владеющий «аристократами», уже начал переговоры по трансферу нападающего с Флорентино Пересом, являющимся президентом мадридцев. «Сливочные» рассматривают вариант с обменом Азара на Риса Джеймса, который выступает за лондонский клуб.



Бельгиец играл за «Челси» в 2012-2019 годах. Всего на его счету 352 поединка (110 забитых мячей, 92 голевых паса). Вместе с «синими» он дважды выигрывал Лигу Европы и чемпионство в АПЛ.



Контракт Азара с «Реалом» действует еще 3 года. В текущем сезоне в его активе 8 игр (1 ассист).



Стоимость 30-летнего вингера равняется 40 млн евро.