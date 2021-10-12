«Реал» заинтересовался игроком «ПСЖ»

Дата публикации: 12-10-2021

«Defensa Central» информирует, что Преснел Кимпембе может переехать в Испанию. Защитником «ПСЖ» интересуется «Реал». В межсезонье «сливочные» потеряли сразу 2 ключевых игроков линии обороны (Серхио Рамоса и Рафаэля Варана), потому клубу необходимо усиление в эту зону.



Кимпембе начинал обучаться футболу в структуре «Эраньи». В 10-летнем возрасте он перебрался в академию «Пари Сен-Жермен». Дебют защитника в составе парижан состоялся осенью 2014 года. Вместе с командой Кимпембе трижды выиграл кубок Франции и Кубок лиги, а также по 4 раза Лигу 1 и Суперкубок Франции.



Действующий трудовой договор между игроком и «ПСЖ» в силе до июня 2024 года. В текущем розыгрыше чемпионата Франции Преснел был задействован в 9 встречах.



Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 40 000 000.