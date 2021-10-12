«Арсенал» хочет вернуть Чемберлена

Дата публикации: 12-10-2021

«The Sun» утверждает, что «Арсенал» намерен вернуть Алекса Окслейд-Чемберлена в зимнее трансферное окно. По сведениям источника, «канониры» планируют арендовать полузащитника. При этом в контракте будет прописана опция выкупа по окончании сезона.



Окслейд-Чемберлен – воспитанник «Саутгемптона». В 2011 году «Арсенал» выкупил права на футболиста за 13,8 миллиона евро. В Лондоне он провел 6 сезонов (198 поединков), отметившись 20 забитыми мячами и 32 голевыми передачами. В 2017 году Алекс перешел в «Ливерпуль» за 38 млн евро.



В сезоне 2021/2022 на счету 28-летнего хавбека 5 матчей в составе «мерсисайдцев» (1 ассист).



Соглашение «Ливерпуля» с Окслейд-Чемберленом истекает в 2023 году.