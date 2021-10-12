Свернуть список

«Арсенал» хочет вернуть Чемберлена

Дата публикации: 12-10-2021

«The Sun» утверждает, что «Арсенал» намерен вернуть Алекса Окслейд-Чемберлена в зимнее трансферное окно. По сведениям источника, «канониры» планируют арендовать полузащитника. При этом в контракте будет прописана опция выкупа по окончании сезона.

Окслейд-Чемберлен – воспитанник «Саутгемптона». В 2011 году «Арсенал» выкупил права на футболиста за 13,8 миллиона евро. В Лондоне он провел 6 сезонов (198 поединков), отметившись 20 забитыми мячами и 32 голевыми передачами. В 2017 году Алекс перешел в «Ливерпуль» за 38 млн евро.

В сезоне 2021/2022 на счету 28-летнего хавбека 5 матчей в составе «мерсисайдцев» (1 ассист).

Соглашение «Ливерпуля» с Окслейд-Чемберленом истекает в 2023 году.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close