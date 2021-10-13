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Инвестиционные фонды хотят помочь «Барселоне» купить Холанда

Дата публикации: 13-10-2021

Ресурс Sport.es утверждает, что «Барселона» не намерена расставаться с идеей подписать контракт с Эрлингом Холандом, права на которого принадлежат «Боруссии» (Дортмунд). Договориться о переходе форварда боссы каталонцев планируют в летнее трансферное окно. Финансовая сторона вопроса не будет проблемой, поскольку в осуществлении сделки «Барсе» могут помочь инвестиционные фонды.

Источник сообщает, что приобретение Холанда за кредитные средства всерьез рассматривается руководством каталонцев. При этом Жоан Лапорта, президентствующий в «Барселоне», уже обсуждал с представителями норвежца возможность сотрудничества.

На сегодняшний день трансферная стоимость 21-летнего бомбардира оценивается ровно в 150 000 000 евро.

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