«Интер» и «МЮ» намерены подписать Инсинье

Дата публикации: 13-10-2021

Текущий сезон для Лоренцо Инсинье может стать последним в составе «Наполи». Соглашение вингера с клубом действует до лета 2021 года. Неаполитанцы обсуждают с 30-летним игроком вопрос пролонгации контракта, но пока стороны не достигли соглашения.



Подробности переговоров опубликовал ресурс «Football Italia», ссылаясь на издание «La Gazzetta dello Sport». После продления контракта «Наполи» готов платить Инсинье 4,6 млн евро за сезон. Однако капитан «адзурри» настаивает на увеличении годовой зарплаты до 7 000 000 евро вместе с бонусами.



Ситуацией хотят воспользоваться «Ман Юнайтед» и «Интер». Если неаполитанцам не удастся договориться со своим подопечным, то по окончании сезона он может перебраться в одну из этих команд.