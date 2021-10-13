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СМИ: «Шахтер» предложил Марлосу новый контракт

Дата публикации: 13-10-2021

По данным «Metaratings», Марлос может остаться в «Шахтере».

Текущее соглашение 33-летнего хавбека с «горняками» завершается в декабре 2021 года. Источник сообщает, что донецкая команда подготовила для бразильца, имеющего украинский паспорт, новый контракт. Футболист не стал отказываться от предложения, решив взять паузу для размышления. Переговоры между сторонами продолжаются.

Не исключено, что Марлос вскоре примет предложение «Шахтера». При этом по новому контракту условия сотрудничества для него могут ухудшиться. Сейчас полузащитник находится в топ-3 наиболее высокооплачиваемых футболистов «оранжево-чёрных».

Марлос играет в Украине с 2012 года. «Шахтер» подписал контракт с бразильцем в 2014 году. В сезоне 21/22 он сыграл 15 игр (2 гола, 4 ассиста).

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