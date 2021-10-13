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«Ньюкасл» интересуется Марсьялем

Дата публикации: 13-10-2021

«Ньюкасл», недавно обретший новых хозяев, намерен глобально обновить состав. «Daily Mirror» пишет, что «сороки» планируют подписать Антони Марсьяля, выступающего за «Манчестер Юнайтед».

Руководство «Ньюкасла» рассматривает возможность полноценного трансфера француза. Рыночная стоимость 25-летнего форварда равняется 35 млн евро (Transfermarkt.de). Однако финансовая сторона вопроса для «чёрно-белых» будет играть второстепенную роль.

Марсьяль перебрался в «МЮ» в 2015 году. За француза «манкунианцы» заплатили «Монако» 50 млн евро. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2024 года.

В сезоне 2021/2022 на счету Марсьяля 7 поединков, в которых он отличился 1 раз.

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