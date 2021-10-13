Онлайн трансляции
Четверг 14 октября

23:00  ru Боливия - Парагвай
Свернуть список

Российские стадионы для ЧМ-2018 переделают в многофункциональные комплексы

Дата публикации: 13-10-2021

«Известия» рассказали о судьбе стадионов, задействованных в проведении игр ЧМ-2018, проходившего в России. Их планируется превратить в многофункциональные комплексы.

Бюджет проекта составит 120 млн долларов. Стадионы оборудуют ледовыми площадками и защитными помостами для газона. Помимо этого, здесь появятся специальные кластеры для киберспортсменов, которые также позволят принимать выставки и концерты.

Из федерального бюджета на переоборудование арен будет выделено 30% от требуемой суммы. Оставшуюся часть проект получит от частных инвесторов (холдинговых компаний).

ЧМ по футболу в России, проходивший в июне-июле 2018 года, охватил 11 городов. Для проведения матчей были задействованы 12 стадионов.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close