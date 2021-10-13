Российские стадионы для ЧМ-2018 переделают в многофункциональные комплексы

Дата публикации: 13-10-2021

«Известия» рассказали о судьбе стадионов, задействованных в проведении игр ЧМ-2018, проходившего в России. Их планируется превратить в многофункциональные комплексы.



Бюджет проекта составит 120 млн долларов. Стадионы оборудуют ледовыми площадками и защитными помостами для газона. Помимо этого, здесь появятся специальные кластеры для киберспортсменов, которые также позволят принимать выставки и концерты.



Из федерального бюджета на переоборудование арен будет выделено 30% от требуемой суммы. Оставшуюся часть проект получит от частных инвесторов (холдинговых компаний).



ЧМ по футболу в России, проходивший в июне-июле 2018 года, охватил 11 городов. Для проведения матчей были задействованы 12 стадионов.