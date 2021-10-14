Онлайн трансляции
Четверг 14 октября

23:00  ru Боливия - Парагвай
Свернуть список

Источник: «Барселона» согласовала новый контракт с Педри. Сумма отступных – 1 млрд евро

Дата публикации: 14-10-2021

«Барселона» договорилась с Педри о пролонгации соглашения. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал Фабрицио Романо.

Инсайдер сообщил, что 18-летний хавбек подпишет с каталонцами договор со сроком действия до лета 2026 года. Отступные за талантливого футболиста вырастут до 1 млрд евро. Ожидается, что официальная информация на этот счёт должна появиться в скором времени.

Педри стал игроком «Барселоны» в сентябре 2019 года. Действующий контракт полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне на его счету 4 поединка (без результативных действий).

Ценник на Педри составляет 80 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close