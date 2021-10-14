Онлайн трансляции
Четверг 14 октября

23:00  ru Боливия - Парагвай
Свернуть список

Нойер намерен продлить контракт с «Баварией»

Дата публикации: 14-10-2021

По данным Sport1.de, немецкий голкипер Мануэль Нойер продлит соглашение с «Баварией». Стороны уже начали переговоры по новому контракту.

Источник пишет, что вратарь хотел бы завершить карьеру в составе мюнхенцев, о чем ранее сообщил руководству клуба. Текущий трудовой договор 35-летнего ветерана с «Баварией» истекает через 2 года.

Нойер, являющийся воспитанником «Шальке», выступает за «красных» с 2011 года. В сезоне 2021/2022 в активе голкипера 10 матчей, в 4 из которых он не пропустил голов.

В немецкой сборной Нойер играет с 2009 года. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира, проходивший в 2014 году.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close