Нойер намерен продлить контракт с «Баварией»

Дата публикации: 14-10-2021

По данным Sport1.de, немецкий голкипер Мануэль Нойер продлит соглашение с «Баварией». Стороны уже начали переговоры по новому контракту.



Источник пишет, что вратарь хотел бы завершить карьеру в составе мюнхенцев, о чем ранее сообщил руководству клуба. Текущий трудовой договор 35-летнего ветерана с «Баварией» истекает через 2 года.



Нойер, являющийся воспитанником «Шальке», выступает за «красных» с 2011 года. В сезоне 2021/2022 в активе голкипера 10 матчей, в 4 из которых он не пропустил голов.



В немецкой сборной Нойер играет с 2009 года. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира, проходивший в 2014 году.