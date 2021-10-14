Онлайн трансляции
Четверг 14 октября

23:00  ru Боливия - Парагвай
Свернуть список

«Арсенал» готов предложить 30 млн евро за Ланга

Дата публикации: 14-10-2021

Уже зимой 22-летний Ноа Ланг, выступающий за «Брюгге», может стать игроком «Арсенала». Информацией поделился ресурс «Voetbal».

Источник сообщает, что «канониры» не намерены ждать лета и готовы осуществить сделку в зимнее ТО. Вингера бельгийской команды «Арсенал» оценил в 30 млн евро. Однако «Брюгге» может не согласиться на подобное предложение, поскольку клуб планирует получить за трансфер своего игрока порядка € 40 миллионов.

Другим претендентом на футболиста является «Милан».

Ланг – воспитанник голландского футбола. В «Брюгге» он оказался летом 2021 года. В нынешнем сезоне Ноа отличился 4 раза и сделал 4 результативных паса в 13 встречах за бельгийскую команду.

Известный интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает Ланга в 25 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close