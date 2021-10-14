«Арсенал» готов предложить 30 млн евро за Ланга

Дата публикации: 14-10-2021

Уже зимой 22-летний Ноа Ланг, выступающий за «Брюгге», может стать игроком «Арсенала». Информацией поделился ресурс «Voetbal».



Источник сообщает, что «канониры» не намерены ждать лета и готовы осуществить сделку в зимнее ТО. Вингера бельгийской команды «Арсенал» оценил в 30 млн евро. Однако «Брюгге» может не согласиться на подобное предложение, поскольку клуб планирует получить за трансфер своего игрока порядка € 40 миллионов.



Другим претендентом на футболиста является «Милан».



Ланг – воспитанник голландского футбола. В «Брюгге» он оказался летом 2021 года. В нынешнем сезоне Ноа отличился 4 раза и сделал 4 результативных паса в 13 встречах за бельгийскую команду.



Известный интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает Ланга в 25 млн евро.