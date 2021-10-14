«Ювентус» готов предложить Маккенни в обмен на Тчуамени

Дата публикации: 14-10-2021

По данным издания «Gazzett dello Sport», зимой «Ювентус» снова попробует договориться о переходе Орельена Тчуамени из «Монако».



Туринцы намереваются предложить «монегаскам» обмен. За 21-летнего француза итальянская команда готова отдать Вестона Маккенни. Ранее «Монако» хотел подписать американского полузащитника, что может сыграть на руку «Юве».



Среди других претендентов на Тчуамени значатся английский «Челси» и испанский «Реал».



Французский хавбек подписал контракт с «Монако» в январе 2020 года. Его трудовые отношения с клубом ограничены июнем 2024 года. В текущем сезоне в активе Орельена 15 матчей и 2 забитых гола, а его ориентировочная стоимость равняется 35 млн евро (по версии сайта Transfermarkt.de).