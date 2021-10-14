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«Атлетико» нацелился на нападающего «Генка»

Дата публикации: 14-10-2021

«Атлетико» проявляет интерес к Полу Онуачу, права на которого принадлежат «Генку». Такая информация появилась на страницах авторитетной испанской газеты «Marca».

По данным источника, мадридцы уже достаточно давно наблюдают за игрой центрфорварда и в скором времени попытаются согласовать его переход. В своей команде рослого нигерийца (201 см) хочет видеть Диего Симеоне, тренирующий «матрасников».

Онуачу выступает за «Генк» с лета 2019 года. В сезоне 21/22 на счету 27-летнего бомбардира 14 игр в футболке бельгийской команды. В них он отличился 11 голами.

Стоимость Онуачу, который с 2019 года вызывается в сборную Нигерии, составляет 22 млн евро.

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