«Ливерпуль» заинтересован в форварде «Атлетико» Феликсе

Дата публикации: 15-10-2021

Жоау Феликс может стать игроком «Ливерпуля». Об этом пишет ресурс «Todo Fichajes». «Мерсисайдцы» планируют закрыть сделку по переходу португальца в летнее межсезонье.



Феликс воспитывался в структуре «Бенфики». В 2019 году его контракт выкупил «Атлетико», заплатив за нападающего рекордные для клуба 127 млн евро.



Действующее соглашение португальца с «матрасниками» заканчивается летом 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего футболиста 5 встреч за мадридскую команду (без результативных действий). Стоимость игрока равняется 70 млн евро («Transfermarkt»).



С 2019 года Жоау Феликс регулярно вызывается в национальную сборную Португалии. Стоит отметить, что нападающий является обладателем награды «Golden Boy 2019».