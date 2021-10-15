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Источник: «Бавария» поборется за Холанда, если расстанется с Левандовски

Дата публикации: 15-10-2021

«Бавария» может включиться в борьбу за Эрлинга Холанда (источник – «Bild»). Произойдет это в том случае, если основной форвард мюнхенцев Роберт Левандовски решит сменить команду.

Соглашение клуба с 33-летним поляком будет действовать еще 2 года. Минувшим летом ходили слухи о том, что Роберт может завершить выступления на «Альянц Арене».

Холанд на данном этапе своей карьеры защищает цвета «Боруссии» (Дортмунд). Однако норвежец вряд ли надолго задержится в составе немецкой команды. Он хочет поменять клубную прописку, а претендентов на него достаточно много.

В сезоне 21/22 Эрлинг выходил на поле в составе «шмелей» в 8 поединках, отметившись 11 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Его контракт с дортмундцами рассчитан до лета 2021 года.

Ценник на 21-летнего норвежца составляет 150 млн евро.

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