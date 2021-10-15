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Лунин летом попытается покинуть «Реал»

Дата публикации: 15-10-2021

По информации «Defensa Central», Андрей Лунин готов покинуть «Реал» ближайшим летом.

Источник сообщает, что 22-летнего голкипера не устраивает его положение в Мадриде. В испанской команде он ощущает нехватку игрового времени. Вратарь намерен направить запрос руководству «сливочных» с просьбой выставить его на трансфер.

Проблем с трудоустройством Лунин испытать не должен, поскольку он пользуется спросом в топ-чемпионатах. В его услугах заинтересованы несколько европейских команд, в том числе и из чемпионата Испании.

«Реал» выкупил контракт Лунина у «Зари», заплатив за голкипера 8,5 млн евро. Однако составить достойную конкуренцию Куртуа украинец не смог и пока является вторым номером мадридцев.

Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 3 000 000 евро.

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