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Голкипер «Крыльев Советов» может перейти в «Спартак»

Дата публикации: 15-10-2021

По данным «СЭ», «Спартак» проявляет интерес 22-летнему Ивану Ломаеву, выступающему за «Крылья Советов».

Голкипер является выпускником академии «Кемерово». В 2016-2020 годах он выступал за «Чертаново», после чего перебрался в самарскую команду.

В текущем розыгрыше ЧР вратарь провел за «Крылья» 10 поединков (2 «сухих» матча). Срок действия контракта Ломаева с самарцами ограничен июнем 2023 года. Ценник на игрока составляет 1,2 млн евро («Transfermarkt»).

В «Крыльях Советов» уже отреагировали на новость о возможном трансфере своего игрока.

«Пока предложений по Ломаеву нет. Знаем, что наши игроки востребованы. Когда будет что-то конкретное, мы подумаем насчет продажи», - сообщил «Спорт-Экспресс» Сергей Корниленко (спортивный директор клуба).

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