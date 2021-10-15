Боснийский обидчик сборной Украины привлек внимание итальянских клубов

Дата публикации: 15-10-2021

Анель Ахмедходжич, представляющий «Мальме», заинтересовал ряд европейских клубов. Информацией поделился ресурс Sportsports.ba, указывая в качестве источника «Tuttosport».



Трансфер защитника рассматривают 4 команды, представляющие Серию А. Среди них «Лацио», «Наполи», «Интер» и «Аталанта». Клуб из Бергамо уже пытался оформить переход боснийца, но переговоры завершились неудачей.



Ахмедходжич связан контрактом с «Мальме» до декабря 2023 года. В сезоне 2021/22 на его счету 9 поединков, в которых он не отметился результативными действиями.



За сборную Боснии и Герцеговины центрбек выступает с 2020 года. 12-го октября в матче против Украины он добыл для своей команды ничью, отличившись за 13 минут до завершения игры.