«Ливерпуль» намерен подписать перспективного нападающего «Ренна

Дата публикации: 16-10-2021

В «Твиттере» Александра Брэикмена появилась информация об интересе «Ливерпуля» к Жереми Доку, выступающему в составе «Ренна».



По данным журналиста, форвард проводит во французской команде последний сезон, после чего покинет ее. В услугах футболиста заинтересованы несколько клубов, однако именно «мерсисайдцы» считаются основными претендентами на него.



Доку, являющийся воспитанником «Андерлехта», подписал соглашение с «Ренном» осенью 2020 года. Его переход обошелся французской команде в 25 млн евро.



В текущем сезоне на счету 19-летнего бельгийца 4 встречи за «красно-чёрных», в которых он не отметился результативными действиями.



Рыночная стоимость Доку равняется 26 млн евро (согласно «Transfermarkt»).