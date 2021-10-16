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«Ливерпуль» намерен подписать перспективного нападающего «Ренна

Дата публикации: 16-10-2021

В «Твиттере» Александра Брэикмена появилась информация об интересе «Ливерпуля» к Жереми Доку, выступающему в составе «Ренна».

По данным журналиста, форвард проводит во французской команде последний сезон, после чего покинет ее. В услугах футболиста заинтересованы несколько клубов, однако именно «мерсисайдцы» считаются основными претендентами на него.

Доку, являющийся воспитанником «Андерлехта», подписал соглашение с «Ренном» осенью 2020 года. Его переход обошелся французской команде в 25 млн евро.

В текущем сезоне на счету 19-летнего бельгийца 4 встречи за «красно-чёрных», в которых он не отметился результативными действиями.

Рыночная стоимость Доку равняется 26 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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