«Барселона» интересуется Аспиликуэтой и Кристенсеном

Дата публикации: 16-10-2021

«Fichajes» пишет, что Сесар Аспиликуэта может вернуться на родину. «Барселона» планирует подписать защитника ближайшим летом, когда его соглашение с «Челси» завершит свое действие, и он станет свободным агентом. Также «сине-гранатовым» интересен вариант с подписанием другого футболиста «аристократов» – Андреаса Кристенсена.



Осенью в СМИ появилась информация о том, что «Челси» ведет с Аспиликуэтой переговоры по новому контракту. Лондонцы подготовили для испанца соглашение, рассчитанное до 2023 года, с опцией продления на 1 год.



Аспиликуэта перебрался в «Челси» в 2012 году. В сезоне 21/22 он выходил на поле в 10 поединках во всех клубных соревнованиях (3 ассиста).



Ценник на защитника составляет 13 млн евро.