«Милан» может обратиться к услугам Яремчука предстоящей зимой

Дата публикации: 16-10-2021

«Милан» продолжает искать игрока на позицию центрфорварда, которая после повреждений Жиру и Ибрагимовича стала проблемной для клуба.



По информации «Calciomercatonews», «россонери» рассматривают вариант с подписанием Романа Яремчука, права на которого принадлежат «Бенфике». Переход 25-летнего украинца может состояться в зимнее трансферное окно.



«Бенфика» готова расстаться с Яремчуком. Португальцы хотят получить за своего подопечного не менее 25 млн евро. Однако если форвард продолжит успешно выступать в составе клуба, сумма компенсации может заметно увеличиться.



В нынешнем сезоне игрок национальной сборной Украины отличился 4 раза и сделал 4 голевых паса в 11 встречах за «орлов». Его трудовой договор с клубом рассчитан до июня 2026 года.