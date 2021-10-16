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«Лилль» готов отпустить Санчеша в случае предложения от топ-клуба

Дата публикации: 16-10-2021

Ренату Санчеш может покинуть «Лилль». Об этом сообщил президент французской команды. «Доги» готовы расстаться с хавбеком при наличии хорошего предложения от топ-клуба.

«Мы говорили о возможном трансфере с Ренату. Если у клуба будет интересное предложение от одного из европейских грандов, мы отпустим Санчеша. Увидим, как все будет, но пока он является частью «Лилля»», - цитирует Оливье Летанга издание «Daily Express».

Санчеш пополнил ряды «Лилля» в августе 2019 года. В его составе португалец в прошлом сезоне выиграл Лигу 1. В текущем розыгрыше на его счету 2 матча, в которых он не отметился результативными действиями.

Портал «Transfermarkt» оценивает 24-летнего футболиста в 30 млн евро.

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