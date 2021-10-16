«Лилль» готов отпустить Санчеша в случае предложения от топ-клуба

Дата публикации: 16-10-2021

Ренату Санчеш может покинуть «Лилль». Об этом сообщил президент французской команды. «Доги» готовы расстаться с хавбеком при наличии хорошего предложения от топ-клуба.



«Мы говорили о возможном трансфере с Ренату. Если у клуба будет интересное предложение от одного из европейских грандов, мы отпустим Санчеша. Увидим, как все будет, но пока он является частью «Лилля»», - цитирует Оливье Летанга издание «Daily Express».



Санчеш пополнил ряды «Лилля» в августе 2019 года. В его составе португалец в прошлом сезоне выиграл Лигу 1. В текущем розыгрыше на его счету 2 матча, в которых он не отметился результативными действиями.



Портал «Transfermarkt» оценивает 24-летнего футболиста в 30 млн евро.