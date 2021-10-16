«Реал» может подписать защитника сборной Бельгии

Дата публикации: 16-10-2021

«Defensa Central» утверждает, что руководство «Реала» по завершении сезона попытается договориться о переходе Джейсона Денайера, выступающего за «Лион». Мадридцы намерены подписать центрбека после того, как его соглашение с французским клубом закончится.



Денайер – воспитанник бельгийского футбола. В 2014 году он заключил соглашение с английским «Манчестер Сити». Однако заиграть в составе «горожан» так и не смог, успев побывать в аренде в «Галатасарае», «Селтике» и «Сандерленде». В 2018 году контракт футболиста выкупил «Лион», заплатив за него 6,5 млн евро.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции на счету Джейсона 7 игр за «ткачей» (1 забитый мяч).



Добавим, что с марта 2015-го Денайер защищает цвета сборной Бельгии, в футболке которой он провел 32 матча.