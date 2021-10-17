«Ньюкасл» рассматривает кандидатуру Моуриньо

Дата публикации: 17-10-2021

По информации «Il Messaggero», одним из кандидатов на тренерский мостик «Ньюкасла» является Жозе Моуриньо.



«Сороки» продолжают искать замену Стиву Брюсу, который руководит командой в настоящий момент. Пригласить Моуриньо хотели бы новые владельцы английского клуба, считающие, что назначение португальца положительно скажется на имидже «Ньюкасла».



Однако с подписанием специалиста могут возникнуть проблемы, поскольку он связан с «Ромой» контрактом, действующим до 2024 года. Кроме того, сам Жозе счастлив в Риме. Клуб под его руководством неплохо стартовал в Серии А, где на данный момент занимает 4-е место.



Напомним, что Моуриньо уже работал в АПЛ. В разное время он тренировал «Тоттенхэм Хотспур», «Ман Юнайтед» и «Челси».