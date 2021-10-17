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«Реал» готов платить Погба 14 млн евро в год, «МЮ» – 20 млн. Хавбек может уйти из английского клуба летом бесплатно

Дата публикации: 17-10-2021

«Реал» не расстается с идеей подписания Поля Погба. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2022 года, после чего он получит статус свободного агента (источник – «ABC»).

Если Погба заключит соглашение со «сливочными», то его зарплата составит 14 млн евро за сезон за вычетом налогов. Также полузащитник и Мино Райола, представляющий его интересы, смогут рассчитывать на солидный подписной бонус. Мадридцы выплатят им 30 млн евро на двоих.

Райоле интересен вариант с переходом Поля в «Реал». Француз также хотел бы поиграть в составе «сливочных», где он сможет выходить на поле вместе с Бензема и Мбаппе. Последний, вероятно, также переедет в Мадрид.

«МЮ» не хочет отпускать Погба и уже подготовил для него 5-летнее соглашение с годовым окладом в 20 млн евро.

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