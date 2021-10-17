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Левандовский хочет любой ценой перейти в «Реал»

Дата публикации: 17-10-2021

Роберт Левандовский по окончании сезона планирует стать игроком «Реала». Информацию разместил ресурс «AS».

Польский форвард связан с «Баварией» контрактом, рассчитанным до июня 2023 года. Однако футболист готов прекратить сотрудничество с немецким клубом. Левандовский хочет продолжить карьеру в «Реале», его не интересуют предложения от других команд.

Цвета «Баварии» поляк защищает уже 7 сезонов. В Мюнхен он перебрался из «Боруссии» (Дортмунд) на правах свободного агента. В сезоне 2021/2022 Роберт выходил на поле в 10 поединках (13 забитых мячей, 1 результативная передача).

Рыночная стоимость 33-летнего голеадора равняется 60 млн евро («Transfermarkt»).

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