«Ювентус» нашел замену де Лихту в «Милане»

Дата публикации: 17-10-2021

«Calciomercato» пишет, что «Ювентус» может усилиться Алессио Романьоли, выступающим за «Милан». При этом туринцы не хотят платить за защитника, рассчитывая подписать его в статусе свободного агента.



Романьоли рассматривается клубом в качестве замены Маттейсу де Лихту. Голландец в скором времени может перебраться в английскую Премьер-лигу, где к нему проявляют интерес несколько топ-клубов.



Алессио имеет контракт с «Миланом», действующий до лета 2022 года. «Россонери» не удалось согласовать с центрбеком пролонгацию договора, поэтому по окончании сезона он уйдет из команды.



Романьоли выступает за «Милан» с 2015 года. Последние 4 года он является капитаном команды. В текущем розыгрыше Серии А в активе итальянца 5 игр (без результативных действий).