Агент Белотти исключил переход нападающего «Торино» в «Зенит» этой зимой

Дата публикации: 17-10-2021

Серджио Ланчини, работающий с Андреа Белотти, дал интервью «РБ Спорт», в котором опроверг информацию о возможном переходе его клиента в «Зенит» в зимнее ТО.



«Трансфер Белотти в петербургскую команду этой зимой невозможен. Является ли супруга Андреа причиной того, что он не перешел в «Зенит» летом? Этот вопрос вам лучше задать ей», - цитирует агента «РБ Спорт».



Ранее ресурс «Calciomercato» писал, что летом «Зенит» пытался договориться о переходе Белотти. «Сине-бело-голубые» были единственным претендентом на 27-летнего форварда. За нападающего сборной Италии «Зенит» готов был отдать 30 млн евро. Однако трансфер не состоялся, а причиной его срыва СМИ назвали нежелание супруги Белотти переезжать в Россию.