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Калверт-Льюин является приоритетной целью «Арсенала»

Дата публикации: 17-10-2021

В услугах Доминика Калверт-Льюина заинтересован «Арсенал». Форвард «Эвертона» является основной целью «пушкарей». Лондонцы не намерены откладывать решение данного вопроса и хотят оформить трансфер уже зимой. На покупке 24-летнего игрока настаивает Микель Артета.

Калверт-Льюин воспитывался в структуре «Шеффилда». «Эвертон» выкупил его контракт летом 2016 года, заплатив за игрока 1,5 млн фунтов.

В текущем сезоне нападающий отличился 3 раза в 3 встречах в составе «ирисок». Действующее соглашение Калверт-Льюина с «Эвертоном» истекает через 4 года.

Ориентировочная стоимость футболиста, который с 2020 года вызывается в сборную Англии, составляет 45 млн евро.

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