«МЮ» составит конкуренцию «Челси» в гонке за Кунде

Дата публикации: 19-10-2021

«El Nacional» пишет, что «Ман Юнайтед» рассчитывает оформить трансфер Жюля Кунде из испанской «Севильи». «Манкунианцы» готовы побороться с «Челси» за право выкупа контракта защитника.



Летом 2021 года СМИ писали об интересе лондонцев к футболисту «Севильи». Сделка в итоге не состоялась. «Синих» не устроила цена, которую испанская сторона запросила за 22-летнего центрбека (90 млн евро). Однако в «Челси» решили не отказываться от трансфера. Зимой клуб вновь попробует договориться о переходе Кунде.



Среди других претендентов на француза называется «Реал». Сам Кунде не хочет переезжать в Мадрид и рассчитывает оказаться в клубе из АПЛ.



За «Севилью» защитник выступает с 2019 года. В сезоне 21/22 на его счету 8 игр (без результативных действий).