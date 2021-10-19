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«Ювентус» выкупит Морату у «Атлетико», если не получится договориться с Влаховичем

Дата публикации: 19-10-2021

Ресурс «Tuttosport» рассказал о планах «Ювентуса» по усилению атакующей линии ближайшим летом. По данным источника, туринцы хотят видеть в своих рядах Душана Влаховича, представляющего «Фиорентину».

Контракт серба с клубом из Флоренции истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне в активе 21-летнего форварда 6 голов и 1 ассист в 8 играх.

У «Ювентуса» есть и запасной вариант. Если договориться по переходу нападающего не удастся, то клуб планирует выкупить контракт Альваро Мораты у «Атлетико». Сумма сделки может составить 35 млн евро. При этом «Ювентус» попытается снизить стоимость футболиста.

Аренда Мораты рассчитана до лета 2022 года. С начала сезона испанец провел за «старую синьору» 8 поединков (3 гола, 1 ассист).

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