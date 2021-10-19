СМИ: «Боруссия» проявляет интерес к Лунину

Дата публикации: 19-10-2021

«Боруссии» из Дортмунда интересен вариант с трансфером Андрея Лунина, права на которого принадлежат «Реалу». Подробности возможной сделки появились в «Fichajes».



«Шмели» планируют оформить переход украинца по окончании сезона. На покупке голкипера настаивает Марко Розе, возглавляющий немецкий клуб.



Ранее СМИ писали, что Лунина не устраивает его положение в «Реале». Он ощущает нехватку игрового времени и может покинуть «Сантьяго Бернабеу» в ближайшее время.



Состав мадридцев Лунин пополнил летом 2018 года, перебравшись из украинской «Зари». После перехода он успел поиграть в аренде в «Леганесе», «Вальядолиде» и «Овьедо». При этом за «Реал» вратарь провел всего 1 матч.



Соглашение Андрея со «сливочными» действует еще 3 года. Ценник на украинца равняется 3 млн евро («Transfermarkt»).